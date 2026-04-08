Семья числилась живущей в доме, который был давно снесен

В Надыме местная жительница через прокуратуру решила жилищный вопрос своей семьи.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе проверки жалобы было установлено, что семья из села Ныда проживала в жилом помещении, признанном аварийным. Указанный дом снесен еще в августе 2025 года.

На протяжении длительного периода времени заявительница вместе со своей семьей снимала квартиру в Надыме, иное жилое помещение взамен аварийного администрацией им не предлагалось.

В этой связи городским прокурором направлен иск в суд о возложении на администрацию Надымского района обязанности предоставить нуждающимся вне очереди жилое помещение на условиях договора социального найма.

Требования прокуратуры судом удовлетворены.

Исполнение судебного решения находится на контроле.

Надым, Елена Васильева

