На Собском рыбоводном заводе завершилась инкубация икры чира – вылупилось порядка полумиллиона штук молоди

На Собском рыбоводном заводе завершился этап инкубации икры и начался процесс выклева личинок чира – их уже больше 500 тысяч штук. Всего этим летом в ямальские водоемы выпустят порядка 14 миллионов штук молоди муксуна, чира и нельмы.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, сразу после выклева личинку перемещают из инкубационного цеха в рыбоводные бассейны для подращивания. Согласно технологии, новорожденным малькам каждый час дают живой корм – рачков артемии. По мере роста в рацион добавят и сухие корма.

«Выращивание молоди идет в соответствии с планом и с соблюдением технологических параметров. Икра муксуна, чира и нельмы содержится в инкубационных аппаратах под тщательным наблюдением, уже появляются на свет мальки. Часть молоди перевезем в садковую линию в поселке Тазовском для дальнейшего выращивания», – рассказал главный рыбовод Собского рыбоводного завода Сергей Глухов.

Собский рыбоводный завод – единственное предприятие на Ямале, которое занимается искусственным воспроизводством ценных сиговых видов рыб. На заводе организован полный цикл производства: от получения икры от собственного ремонтно‑маточного стада до выпуска молоди в водоемы. Полученный в 2025 году объем икры муксуна и чира снабдил завод рыбопосадочным материалом.

Технология подращивания молоди чира в садковой линии используется рыбоводным заводом с 2019 года. Полученный за годы опыт позволяет компании тиражировать методику. Так, накануне представители департамента АПК, администрации Ямальского района и Собского рыбоводного завода обсудили вопросы искусственного воспроизводства ценных сиговых видов рыб в муниципалитете. В планах – организовать в районе садковую линию для подращивания мальков чира, а специалисты завода помогут с реализацией проекта и поделятся знаниями. Для размещения садковых линий выберут наиболее подходящие водоемы: это поможет молоди лучше адаптироваться к естественным условиям обитания.

За прошедшие 10 лет рыбоводы округа подрастили и выпустили в водоемы Ямала более 164 миллионов молоди сиговых. По поручению Президента России в 2024 году при участии правительств ЯНАО и ХМАО – Югры, а также Российской академии наук Росрыболовство утвердило комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь‑Иртышском рыбохозяйственном районе. Программа включает: восстановление популяций сиговых рыб за счет выпуска молоди, охрану естественных популяций и проведение научных исследований.

Салехард, Елена Васильева

