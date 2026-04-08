В Салехарде из реки достали 250 тонн мусора

В Салехарде завершился первый этап очистки русла реки Преображенка. Как сообщает пресс-служба администрации города, рабочие вывезли более 250 тонн мусора. Были убралы безезобетонные сваи и деревянные конструкции.

Летом работа на Преображенке продолжится, но уже в прибрежной зоне. Там будут убраны деревянные паллеты, покрышки и бытовой мусор.

Всего за время очистки планируется вывезти 600 тонн отходов.

Салехард, Елена Васильева

