Четверг, 9 апреля 2026, 11:02 мск

Прокуратура проводит проверку школы из-за пожара

В Салехарде прокуратура проводит проверку по факту пожара в школе № 2.

Напомним, что накануне в 12:08 поступило сообщение о возгорании потолочного светодиодного светильника в холле на втором этаже образовательного учреждения. Пожар был локализован на площади 0,5 кв. м., пострадавших не имеется. Возгорание произошло во время учебного процесса, в связи с чем эвакуировано более 1,2 тыс. учеников и работников образовательного учреждения.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

