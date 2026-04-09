Сотрудница заправки воровала деньги через систему начисления бонусов

Прокуратура Нового Уренгоя поддержала государственное обвинение в отношении 51-летней жительницы Ижевска.

Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что с января 2023 года по октябрь 2024 года женщина, являясь работником местной автозаправочной станции, имела доступ к бонусной программе расчетов. Обвиняемая присваивала денежные средства клиентов за оплату топлива, заменяя их бонусными рублями программы лояльности, чем причинила ущерб организации на сумму более 1,4 млн рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно со штрафом, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

