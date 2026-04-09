Пьяная ямальчанка сломала полицейскому нос

Пьяная ямальчанка сломала нос полицейскому.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, инцидент случился в декабре 2025 года в Губкинском. Участковый пришел на адрес для составления протокола на 35-летнюю местную жительницу и ее сожителя, но обвиняемая набросилась на него с кулаками. Полицейский получил ушиб глазного яблока и перелом костей носа.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одновременно судом органу опеки и попечительства постановлено направить несовершеннолетнего ребенка осужденной для решения вопроса о его передаче на попечение близких родственников либо о помещении в детское или социальное учреждение.

Губкинский, Елена Васильева

