Предприниматель обманул школу со снегодержателями на крыше

Предприниматель из Тюмени пойдет под суд за обман школы.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2023 году между МОУ «Центр образования» в поселке городского типа Пангоды и индивидуальным предпринимателем из Тюмени был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке ограждений со снегозадержателями на кровле здания школы.

По итогам исполнения контракта хозяйствующим субъектом представлены документы о фактическом исполнении обязательств в полном объеме, после чего произведена их оплата.

Между тем установлено, что подрядчиком произведена несогласованная с заказчиком замена марки ограждений на несоответствующие предъявляемым требованиям, их установка произведена частично, соответствующие документы сфальсифицированы, чем причинен ущерб муниципальному образовательному учреждению на сумму более 960 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Помимо этого удовлетворен гражданский иск о возмещении суммы причиненного ущерба, сохранен ранее наложенный арест на имущество осужденной (автомобиль), поясняет пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube