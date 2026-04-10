Пятница, 10 апреля 2026, 14:00 мск

В Губкинском на заправках продавали бензин и дизельное топливо по завышенным ценам

Прокуратура Губкинского проверила исполнение требований законодательства в сфере ценообразования.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратур РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что на автомобильных заправочных станциях на территории города предельные цены на дизельное топливо и бензин АИ-95-К5.
Прокуратурой города директору организации, реализующей нефтепродукты, внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
После вмешательства прокуратуры цены на нефтепродукты приведены в соответствие с требованиями закона. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Губкинский, Елена Васильева

