В Губкинском на заправках продавали бензин и дизельное топливо по завышенным ценам

Прокуратура Губкинского проверила исполнение требований законодательства в сфере ценообразования.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратур РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что на автомобильных заправочных станциях на территории города предельные цены на дизельное топливо и бензин АИ-95-К5.

Прокуратурой города директору организации, реализующей нефтепродукты, внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

После вмешательства прокуратуры цены на нефтепродукты приведены в соответствие с требованиями закона. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Губкинский, Елена Васильева

