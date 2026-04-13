В Ноябрьске на пожаре в жилом доме погиб человек

В Ноябрьск во время пожара в жилом доме погиб человек.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 13 апреля в 01:30 поступило сообщение о возгорании двухэтажного частично расселенного дома на улице Ленина 16/9. Было спасено 4 человека, один мужчина 46 лет – также был эвакуирован с места пожара с признаками отравления продуктами горения. Пожарные оказывали ему помощь до приезда скорой, но мужчина скончался.

Прокуратура Ноябрьска организовала проверку органов системы профилактики по факту пожара на Ленина.

На место происшествия выезжал прокурор Ноябрьска Сергей Полуяхтов.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube