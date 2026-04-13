Понедельник, 13 апреля 2026, 14:07 мск

Вдове через прокуратуру удалось добиться выплат на детей погибшего бойца СВО

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению супруги погибшего участника СВО о нарушении прав ее семьи Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЯНАО.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, погибший муж заявительницы участвовал в спецоперации в качестве добровольца, заключив с министерством обороны РФ контракт о пребывании в добровольческом формировании «БАРС».
Мужчина на спецоперации погиб, вдова обратилась в Соцфонд по ЯНАО с заявлением о назначении ежемесячного пособия детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Вместе с тем учреждение отказало в назначении пособия, поскольку мужчина участвовал в боевых действиях в составе добровольческого формирования.
Прокурором города был направлен иск в суд. Требования прокурора судом удовлетворены. На детей будут назначены пособия, котрые им полагаются, что будет проконтролировано прокуратурой.

Новый Уренгой, Елена Васильева

