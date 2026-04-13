Сотрудник ямальской железной дороги пойдет под суд за ЧП с поездом, перевозившим газовый конденсат

Новоуренгойская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника АО «Ямальская железнодорожная компания». Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоуренгойский городской суд.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года обвиняемый руководил движением маневрового состава на станции Фарафонтьевская. В составе находилось 57 вагонов-цистерн с газовым конденсатом и маневровый тепловоз. Из-за несоблюдения фигурантом установленных требований безопасности поезд столкнулся с эстакадой железнодорожного тупика, что привело к сходу вагонов и последующему возгоранию груза.

В результате происшествия инфраструктуре и собственнику груза был причинен материальный ущерб в размере более 10 миллионов рублей. Помимо судебного разбирательства, следователями приняты меры по недопущению подобных инцидентов. В контролирующие ведомства направлены представления об усилении ведомственного контроля и устранении причин, способствовавших совершению правонарушения.

Новый Уренгой, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

