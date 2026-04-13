Ямалец вытолкнул знакомого из окна балкона третьего этажа

Ямалец вытолкнул из окна балкона своего знакомого. Мужчина упал с высоты третьего этажа и погиб.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагический инцидент случился в поселке Ханымей в ночь с 9 на 10 апреля 2026 года. Обвиняемый в тот момент был пьян. Между мужчинами произошла ссора, которая закончилась выпадением с балкона.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия.

Салехард, Елена Васильева

