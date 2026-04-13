На Ямале успешно прошел первый региональный форум «Жизнь героя» – о вопросах СВО и ее участниках

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в закрытии первого регионального форума «Жизнь героя». Он проходил в Салехарде, а участниками стали более 120 человек – действующие бойцы, ветераны, их жены и матери, представители волонтерского корпуса и фондов, а также эксперты и представители региональных исполнительных органов госвласти, филиала фонда «Защитники Отечества», отделения СФР по ЯНАО.

На форуме участники делились опытом и обсуждали актуальные темы, связанные с поддержкой действующих военнослужащих и ветеранов СВО. Говорили о медицинской, социальной и психологической реабилитации, роли ветеранов СВО, Ассоциаций ветеранов СВО в процессе адаптации бойцов к мирной жизни, гуманитарной помощи ямальцам на фронте. Поднимались темы образования, содействия трудоустройству, оказания мер поддержки, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

«Форум совпал с двумя знаковыми праздниками. Православные отмечают главный духовный праздник Светлую Пасху, все жители страны вспоминают о 65-летии со дня первого полета человека в космос. Эти даты являются очень объединяющими для нашего народа. И именно в единстве мы проходим все сложные ситуации, в том числе помогаем фронту, нашим защитникам и ветеранам. Некоторые вопросы, которые обсуждались на форуме – системные, другие – точечные. Независимо от масштаба, возьмем их в работу», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Руководитель благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» Виталия Тимохина из Губкинского сообщила новость: ее знакомый, Иван, который считался без вести пропавшим семь месяцев, жив и едет домой. Он стал одним из двух ямальцев, которых накануне освободили из плена.

«На форуме «Патриоты Урала» в прошлом году я от лица жены и дочерей попросила помощи в возвращении нашего бойца из плена. И вчера, накануне Великого праздника, случилось чудо – мне сообщили, что его обменяли. Символично, что два форума связаны одной историей. Я благодарна каждому, кто помог нам», – поделилась Виталия Тимохина.

Светлана Зиганшина, супруга ветерана СВО, участника кадровой региональной программы «Герои Ямала», начальника отдела патриотического воспитания центра «Кадет» в Ноябрьске Аркадия Зиганшина, отметила работу психолога с фронтовым опытом Сергея Проценко. Он дал родителям и супругам военных практические советы по адаптации к мирной жизни. Дмитрий Артюхов добавил, что накануне в Ноябрьске посетил первый региональный центр военно-тактической подготовки с крытым полигоном, где встретился с Аркадием. Глава региона отметил, что планируется масштабировать подобный формат работы в других городах Ямала.

«Обратная связь от участников форума говорит о том, что мероприятие необходимо сделать регулярным. Тем более что некоторые темы, например, реабилитация участников СВО, сложны и требуют постоянного совершенствования. Необходимо выстраивать работу всех задействованных в этом процессе служб. На форуме, как и на встречах с участниками СВО, мы сможем обсудить пути улучшения этой работы. Ямал обязательно примет участие в форуме «Патриоты Урала», который вскоре станет всероссийским. На федеральных площадках можно поднимать серьезные системные вопросы. Однако очевидно, что региональная площадка также необходима для решения вопросов на местах. Планируем проводить форум весной и осенью в разных муниципалитетах. Следующий форум состоится в Ноябрьске», – прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

