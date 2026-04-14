Лабытнанги в третий раз встретит «Поезд Победы»

В Лабытнанги в третий раз приедет «Поезд Победы». Музейный состав пробудет в столице Ямала три дня – с 15 по 17 апреля. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты и погрузиться в атмосферу тех лет благодаря реалистичным декорациям, расположенным на общей площади 400 квадратных метров, и звуковому сопровождению.

Напомним, что «Поезд Победы» – первый в мире иммерсивный передвижной музей с эффектом полного погружения. В свое путешествие он отправился в октябре 2020 года от Белорусского вокзала Москвы. Экспозиция в вагонах воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: страницы истории здесь оживают благодаря десяткам проекторов и видеостен, более чем 150 скульптурам в натуральную величину, а также подлинным документам и личным вещам участников войны.

Главная задача проекта – сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Программа предусматривает посещение 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен определенному этапу: мирное время, оборона Брестской крепости, отправка на фронт, концлагеря, военно-санитарный поезд, блокада Ленинграда, штабной вагон, Нюрнбергский трибунал и долгожданная Победа в 1945 году, напоминает пресс-служба администрации округа.

Жители и гости города смогут посетить уникальную интерактивную выставку бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте и получить электронный билет с указанием даты и времени посещения. Рекомендуемый возраст – 12+. Регистрация откроется 14 апреля, за сутки до прибытия состава к месту назначения.

Лабытнанги, Елена Васильева

