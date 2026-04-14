Гаишники вытащили пьяного ямальца из горящего тягача

В Пуровском районе сотрудники ГАИ спасли ямальца из горящего тягача.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по ЯНАО, в феврале экипаж ДПС отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Пуровский» во время патрулирования автодороги «Сургут – Салехард» обнаружил горящий тягач SHACMAN. В салоне находился мужчина с явными признаками опьянения.

Не дожидаясь прибытия пожарных, инспекторы оперативно перекрыли движение на участке дороги, извлекли водителя из горящего автомобиля и предприняли меры по тушению огня. По прибытии спасатели окончательно ликвидировали возгорание.

За проявленные смелость, высокий профессионализм и самоотверженность при спасении человека лейтенанты полиции Ильгам Абдеев и Александр Губич награждены почётными грамотами УМВД России по Ямало Ненецкому автономному округу.

Отметим, что пьяный водитель тягача был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

Пуровский, Елена Васильева

