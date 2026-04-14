На Ямале предлагают легализовать гостевые дома

На Ямале предлагают включить регион в экспериментальную программу по легализации гостевых домов.

Как сообщил спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин, соответствующее предложение внесено в Госдуму.

«С коллегами-депутатами внесли в Госдуму поправки к федеральному закону «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», включив в перечень территорию нашего округа. Туристическая отрасль округа имеет большой потенциал и важна для смежных сфер, в том числе для занятости коренных малочисленных народов Севера. Например, главный весенний праздник День оленевода в разных населённых пунктах округа ежегодно собирает более 250 тысяч человек. Однако в отдалённых посёлках туристы чаще всего останавливаются в обычных частных домах. Они вне правового поля: остаются в тени и не могут получить господдержку», – сообщил спикер Ямкин.

По его словам, законопроект позволит:

установить единые требования и стандарты для гостевых домов;

вывести их деятельность из тени и обеспечить правовое регулирование;

повысить качество и безопасность услуг;

сформировать профессиональное сообщество операторов гостевых домов.

«Введение единых правил даст толчок развитию туризма и деловой мобильности в труднодоступных районах, увеличению налоговой базы, прозрачности отрасли», – пояснил Сергей Ямкин в соцсетях Заксо ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

