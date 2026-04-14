Пьяный мужчина устроил поножовщину у бара в Салехарде

На Ямале под суд отправляется житель Салехарда, который устроил поножовщину.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 21 декабря 2025 года вблизи одного из баров в столице Ямала обвиняемый, будучи пьяным, устроил конфликт с другим мужчиной. После этого он нанес своей жертве множественные ножевые ранения, причинив тяжкий вред здоровью. Но поскольку пострадавший активно отбивался, убить его не удалось. Медики оказали ему помощь, он выжил.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube