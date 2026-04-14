Вторник, 14 апреля 2026, 13:33 мск

Директор музыкальной школы поделила со знакомой деньги на ремонт

На Ямале директор музыкальной школы со знакомой поделили деньги, предназначавшиеся на ремонт помещений учебного учреждения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в поселке Пангоды.

Выяснилось, что директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа п. Пангоды» в апреле 2025 года заключила со знакомой, являющейся индивидуальным предпринимателем, договор на выполнение работ по текущему ремонту помещений образовательного учреждения.
При этом директор музыкальной школы не уведомила главу администрации Надымского района о наличии конфликта интересов, а потом еще и составила фиктивный акт выполненных работ и произвела оплату.
Указанные денежные средства в последующем должностное лицо и предприниматель разделили между собой.
Прокуратура внесла в администрацию района представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директор уволена в связи с утратой доверия.
Кроме того, в отношении бывшего директора возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Надым, Елена Васильева

