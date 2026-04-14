Альфа-банк хочет обанкротить бывший актив Petropavlovsk на Ямале

Альфа-банк планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Ямалзолото», входившего в портфель золотодобытчика Petropavlovsk, следует из сообщений в реестре юридически значимых сведений. Аналогичное заявление банк планирует подать в отношении дочерней структуры «Ямалзолота» «Ямалнеруд», сообщает «Коммерсант».

«Ямалзолоту» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское на Ямале. Совокупные запасы золота по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) – 37,3 тонн, в том числе балансовые – 25,9 тонн. Совокупные запасы серебра – 57,9 тонн. Новогоднее-Монто считается первым разведанным промышленным золоторудным объектом в этой части Полярного Урала.

В 2004 году «Ямалзолото» перешло под контроль Peter Hambro Mining, которая в 2008 году сменила название на Petropavlovsk. В апреле 2020 года акционером «Ямалзолота» стал Алексей Куликов, глава ООО «АПР-Сити/ТВД», структуры оператора наружной рекламы Russ, которая сейчас входит в группу RWB (Wildberries & Russ). В 2023 году владельцем «Ямалзолота» стал Дмитрий Калетынец, сказано в отчетности общества. Ему также принадлежит доля в Строительно-сервисной компании, которая занимается подготовкой объектов нефтегазовой отрасли, строительством дорог в Сибири и т. д. В «Ямалзолоте» и Альфа-банке «Ъ» не ответили.

Владельцы «Ямалзолота» ранее рассматривали возможность продажи бизнеса за 9 млрд руб. и привлечения партнера. Как говорилось в объявлении о продаже, запасы подтверждены полным комплектом результатов геологоразведочных работ, также выполнено разведочное бурение в объеме 120 тыс. погонных метров. Источник «Ъ» пояснял, что покупателя на актив пытались найти еще два года назад, но заинтересовать инвесторов не удалось.

По итогам 2025 года кредиторская задолженность «Ямалзолота» выросла на 10,5% год у году, до 823,9 млн руб., ее структура в отчетности не раскрывается.

Компания также отразила в балансе оценочные обязательства в размере 2,84 млрд руб. Адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин говорит, что для подачи заявления о банкротстве кредитору необходимо иметь требование не менее чем на 2 млн руб.

В апреле Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял к рассмотрению заявление инспекции ФНС о банкротстве «Ямалзолота» из-за неисполнения обязательств в размере 8,66 млн руб. Рассмотрение заявления назначено на 14 мая.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube