Пенсионер аннулировал кредит, который на него взяли мошенники в банке

Пенсионер из Ноябрьска через суд добился аннулирования кредита, который на него взяли мошенники.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что мошенники от имени пенсионера дистанционным способом заключили кредитный договор на сумму 800 тысяч рублей. При этом согласие на его заключение мужчина не давал.

В силу действующего законодательства кредитная организация, предоставившая кредит, должна была действовать добросовестно и осмотрительно. Вместе с тем банк индивидуальные условия кредита с потерпевшим не согласовал, не убедился в том, что финансовая операция в действительности совершается клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.

В этой связи прокурор города направил иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, кредитный договор признан недействительным, применены последствия недействительности сделки.

Ноябрьск, Елена Васильева

