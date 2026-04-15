За три года олени на Ямале стали тяжелее на 3 кг

На Ямале за 1 квартал 2026 года на 10 процентов выросла заготовка оленины.

По итогам убойной кампании за первые три месяца этого года в регионе заготовлено 610 тонн оленины – на 57 тонн больше, чем за аналогичный период 2025 года. Это результат работы восьми убойных комплексов в Приуральском, Тазовском, Надымском, Ямальском и Шурышкарском районах, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Помимо крупных производственных площадок, значимый вклад в отрасль вносят и небольшие убойные пункты. Так, комплекс в селе Питляр Шурышкарского района за квартал заготовил почти 22 тонны оленины. Эта площадка также стала базой для исследований: в этом году здесь трудятся специалисты Тюменского научного центра. Ученые работают над совершенствованием продуктивных качеств оленей. На текущем этапе для проведения анализа отобрали биоматериал от животных предприятия «Горковское», Ямальской опытной станции, а также от частных оленеводов.

«На Ямале эту научную работу мы ведем с 2021 года. В долгосрочной перспективе такой подход сделает северного оленя здоровее и выносливее, увеличит живой вес и повысит сохранность поголовья. Главные результаты нашей совместной работы с ветеринарами уже очевидны: ямальское стадо стало более выровненным, а качество мяса значительно улучшилось – сегодня 96% продукции относится к первой категории», – рассказал главный научный сотрудник Санкт‑Петербургского ФИЦ РАН и Тюменского научного центра Касим Лайшев.

Благодаря рекомендациям и отбору животных по генетическим характеристикам средний вес оленя за три года вырос с 38 до 40 килограммов. Этот показатель влияет на заработок оленеводов.

Важным социальным эффектом также стало вовлечение новых семей в отрасль. В 2025 году более 100 семей впервые получили доход от сдачи оленей.

«Предприятия получают ежегодную господдержку. Это помогает планировать работу, заключать договоры с оленеводческими хозяйствами, рассчитываться с поставщиками и выплачивать авансы. В округе уже работают 17 убойно‑заготовительных комплексов – они полностью закрывают потребности оленеводов», – отметил Андрей Рубашин, директор Департамента АПК ЯНАО.

Заготовленная оленина реализуется как на локальном рынке, так и поставляется в социальную сферу: сегодня мясо северного оленя входит в рацион 317 организаций округа. Основные объемы обеспечивают МУП «Паюта», МП «Ямальские олени» и ООО «Тазовские олени». В ежедневном меню социальных учреждений обязательно присутствует хотя бы один прием пищи с продукцией местных производителей. В 2026 году объем поставок оленины в социальную сферу планируется увеличить с 399 до 420 тонн.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

