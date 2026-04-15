Ямальцы путем голосования определили сроки весенней охоты

Ямальцы путем голосования установили сроки весенней охоты.

Как сообщает в соцсетях Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО, был проведен опрос среди охотников, чтобы учесть их мнение. В голосовании приняли участие 1093 человека. Большинство – 736 охотников – высказались за сохранение сроков, действовавших в прошлом сезоне. Решение принято с учётом их голосов, а также рекомендаций научного сообщества и прогнозов метеорологов.

Таким образом, весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь, а также серую ворону пройдёт в течение 10 календарных дней:

– в охотничьих угодьях южнее 65° северной широты – с 16 по 25 мая;

– в охотничьих угодьях от 65° до 67° северной широты – с 23 мая по 1 июня;

– в охотничьих угодьях севернее 67° северной широты – с 27 мая по 5 июня.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

