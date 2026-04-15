Ямалец сначала украл у знакомого телефон, а потом и 100 тысяч рублей

2 года и 4 месяца колонии общего режима получил 35-летний житель Красноселькупского района за кражу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина в сентябре 2025 года сначала украл телефон у знакомого. Потом он принес его домой и через приложение банка похитил со счета потерпевшего более 100 тысяч рублей, чужие деньги обвиняемый потратил по своему усмотрению.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Салехард, Елена Васильева

