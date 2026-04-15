Жителей ямальского села Ныда призывают прийти и провериться на ВИЧ

Жителей ямальского села Ныда призывают проверить себя на ВИЧ. В населенном пункте стартовала кампания по тестированию. Инициатива направлена на выявление опасного заболевания, сообщают «Вести-Ямал».

ВИЧ – длительное прогрессирующее заболевание, которое поражает иммунную систему, что может привести к развитию серьезных сопутствующих заболеваний. Вирус иммунодефицита человека атакует клетки иммунной системы, ослабляя ее защитные функции. Без своевременного лечения ВИЧ может перейти в стадию СПИДа, что значительно увеличивает риск смертности.

Регулярное обследование позволяет не только начать лечение на ранних стадиях, но и предотвратить распространение вируса среди населения.

Тестирование будет проводиться в Ныдинской участковой больнице с понедельника по четверг, с 08:00 до 16:00. Это время позволяет даже работающим ямальцам найти возможность для прохождения теста.

Врачи отмечают, что на сегодняшний день существуют эффективные методы лечения ВИЧ-инфекции. И хотя они не способны полностью избавить человека от вируса, современные антиретровирусные препараты могут значительно замедлить его размножение в организме.

Салехард, Елена Васильева

