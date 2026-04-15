Сотрудникам вертолетной компании Ямала не доплатили сверурочные

В ямальской вертолетной компании сотрудникам не платили за сверурочную работу.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, проверка соблюдения трудового законодательства проводилась по результату увольнения двух сотрудников.

В ходе нее выяснилось, что двум работкам в течение года не производилась оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, нерабочих праздничных дней в повышенном размере. При расторжении трудовых договоров положенные работникам денежные средства выплачены не были, расчет был произведен не в полном объеме.

Прокурор внес представление генеральному директору авиакомпания, нарушения были устранены, уволившимся сотрудникам было выплачено полагающееся – более 280 тыс. рублей.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Салехард, Елена Васильева

