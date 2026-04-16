Прокуратура проводит проверку обстоятельств крупного пожара в Пуровском районе

Прокуратура проводит проверку обстоятельств крупного пожара в поселке Уренгой в Пуровском районе ЯНАО.

15 апреля днем в двухэтажном многоквартирном доме № 44 в 5 микрорайоне возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет. Сигнал о возгорании поступил в 14:35 15 апреля, огонь охватил 500 квадратных метров. Тушение пожара закончилось в 01:34 16 апреля.

На место происшествия выехал прокурор Пуровского района Артем Воложанин. Там же работают эксперты, которые установят причины возгорания.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube