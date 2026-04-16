Более 20 тысяч ямальцев проверили репродуктивные функции по полису ОМС

Более 20 тысяч ямальцев с начала года проверили свое репродуктивное здоровье по системе ОМС. Диспансеризацию по этому направлению прошли порядка 10 тысяч мужчин и 11 тысяч женщин.

По результатам обследования полностью здоровыми признаны свыше 58% всех обследованных, у более чем 26% северян имеются факторы риска заболеваний, у порядка 15% ямальцев, прошедших диагностику, выявлены заболевания репродуктивной системы, при этом 92 пациента сразу направлены на дополнительное обследование к профильным специалистам, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

В тройку лидеров по охвату ямальцев репродуктивной диспансеризацией по итогам первого квартала 2026 года вошли Яр-Салинская, Губкинская и Тазовская больницы.

Диагностика репродуктивного здоровья проводится бесплатно, ее могут пройти жители региона в возрасте 18-49 лет. Обследование необходимо, чтобы вовремя выявить факторы риска, а также признаки заболеваний, которые могут негативно повлиять на беременность и репродуктивное здоровье в целом.

«Репродуктивная диспансеризация становится все более востребованной: количество желающих пройти профосмотр растет, а наши медицинские организации наращивают темп и мощность. Скрининг постепенно расширяется, появляются новые важные исследования. До конца года планируем оценить репродуктивное здоровье у 80 тысяч ямальцев», – рассказал главный профилактолог округа Сергей Токарев.

На первом этапе для женщин предусмотрены консультация и осмотр врача, а также сдача необходимых анализов. Для мужчин – осмотр врача-уролога или хирурга.

На втором этапе, при наличии показаний, женщинам проведут УЗИ органов таза, лабораторные исследования на инфекционные заболевания, а мужчинам – УЗИ и ряд других исследований с учетом показаний.

«С этого года за счет системы ОМС в репродуктивную диспансеризацию включены дополнительные обследования – ПЦР-анализ на выявление вируса папилломы человека и, при необходимости, дальнейшее цитологическое исследование. Пройти скрининг могут женщины от 21 до 49 лет», – пояснила Директор ямальсого ТФОМСа Татьяна Никитина.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

