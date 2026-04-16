Ямальские энергетики в этом году построят и модернизируют десятки объектов электроснабжения – список

На Ямале утверждены планы по развитию и модернизации системы электроснабжения на 2026 год. Работы пройдут в рамках инвестиционных и ремонтных программ и затронут как крупные города, так и отдаленные населенные пункты региона.

В этом году энергетики построят новые линии электропередачи общей протяженностью 17,62 километра. Объекты появятся в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, а также в населенных пунктах Шурышкарского, Тазовского и Приуральского районов. Параллельно в Лабытнанги, Ноябрьске, Приуральском и Тазовском районах возведут девять новых трансформаторных подстанций, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Значительный объем работ запланирован в рамках модернизации существующей инфраструктуры. Будет обновлено более 16 километров действующих электросетей в Ноябрьске, Новом Уренгое, Ямальском, Тазовском и Приуральском районах. В Лабытнанги и населенных пунктах Приуральского, Пуровского и Шурышкарского районов обновят 14 трансформаторных подстанций. Также предусмотрен капитальный ремонт более 13 километров сетей в 13 населенных пунктах и 16 подстанций на восьми территориях.

В летний период энергетики проведут профилактическое обслуживание 37 единиц основного генерирующего оборудования. На четырех электростанциях – в Лабытнанги, Харпе, Яр-Сале и Салемале – заменят расходные материалы и проверят вспомогательное оборудование, от которого зависит стабильная работа агрегатов.

«Последовательно обновляем энергосистему Ямала – строим новые сети и подстанции, модернизируем действующие объекты, чтобы создать надежный резерв мощности для дальнейшего развития населенных пунктов», – отметил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

За последние три года на Ямале уже построено почти 46 километров электросетей и 23 трансформаторные подстанции. Еще более 64 километров электросетей и 32 подстанции реконструировано и обновлено.

Сегодня общая протяженность электросетей в округе составляет порядка шести тысяч километров. В регионе функционируют 58 электростанций и более двух тысяч трансформаторных подстанций. Эти объекты обеспечивают стабильное энергоснабжение 66 населенных пунктов Ямала.

Салехард, Елена Васильева

