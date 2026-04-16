Студент из Камеруна привез на Ямал наркотики, чтоб заработать

Студента из Камеруна с наркотиками задержала полиция в Новом Уренгое. 25-летний учащийся вуза в Иркутске, привез запрещенные вещества на Ямал, чтобы быстро заработать.

Иностранный студент заранее договорился с некими кураторами из интернета, после чего приехал в Новый Уренгой.

Полиция при личном досмотре обнаружила при нем семь пакетиков с запрещенным веществом. Еще почти 240 граммов наркотиков нашли при обыске квартиры, которую арендовал гражданин Камеруна. Также в телефоне задержанного была переписка с куратором, фото мест для закладок и их координаты. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube