Коммунальщики Тазовского получили штраф в 125 тысяч за снег, сосульки и плохой ремонт

Крупный штраф получили коммунальщики Тазовского района за крыши, своевременно не почищенные от снега и сосулек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки на крышах многоквартирных домов, подъездов, которые обслуживает ООО «Тазспецсервис», были обнаружены сосульки и неубранный снег. Попутно прокуроры выявили плохое содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах поселка Тазовский. Все это также входит в зону ответственности ООО «Тазспецсервис».

По представлению прокуратуры района нарушения закона были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора виновные лица привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), им назначены наказания в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

