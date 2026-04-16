Коммунальщики Тазовского получили штраф в 125 тысяч за снег, сосульки и плохой ремонт

Крупный штраф получили коммунальщики Тазовского района за крыши, своевременно не почищенные от снега и сосулек.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки на крышах многоквартирных домов, подъездов, которые обслуживает ООО «Тазспецсервис», были обнаружены сосульки и неубранный снег. Попутно прокуроры выявили плохое содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах поселка Тазовский. Все это также входит в зону ответственности ООО «Тазспецсервис».
По представлению прокуратуры района нарушения закона были устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора виновные лица привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), им назначены наказания в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.
Салехард, Елена Васильева
