На Ямале начали продавать билеты на паром

На Ямале открылись продажи на паром. Как сообщает Дептранс ЯНАО, на маршруте Салехард – Приобье в этом сезоне будет работать один паром «Победа». Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 28 мая. 29 мая – в обратном направлении. Даты начала предварительные. Перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку.

Приобрести билеты на рейсы парома «Победа» можно на сайте перевозчика. Дополнительные вопросы можно задать по номеру телефона: +7(3466)25-14-14 доб. 1005.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube