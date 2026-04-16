Глава Ямала Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан – с чем приходили люди

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прием граждан. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора, были рассмотрены обращения жителей Салехарда, Губкинского, Пуровского и Тазовского районов. Вопросы касались благоустройства дворовой территории, приобретения медицинского оборудования, рыболовецких бударок, содействия проведению выставок. В диалоге также приняли участие главы и первые заместители глав муниципальных образований.

К примеру, Надежда Климова, многодетная мама из Пуровского района, обратилась с просьбой благоустройства дворовой территории спортшколы «Хыльмик» в Ханымее. В школе уютно и комфортно, но двор нуждается в обновлении. Пуровчанка сама является выпускницей этой школы, теперь спортшколу посещают ее дети, занимаются в секциях футбола и художественной гимнастики. Надежда предложила обустроить во дворе зону отдыха с лавочками и освещением и установить арт-объект. Губернатор идею благоустройства территории школы поддержал. Глава района Кирилл Трапезников добавил, что двор спортшколы обновят уже в этом году.

Жительница Салехарда Гульнара Сизоненко рассказала, что в столице есть творческая группа, которая объединяет более 100 мастеров. Они создают уникальные изделия в различных техниках: вязание, гончарное дело, валяние из шерсти, художественная обработка дерева и кости, пошив национальной одежды, создание украшений, пряничное дело. При этом в городе не хватает оборудованных площадок для праздничных ярмарок-фестивалей, где можно было бы проводить мастер-классы. Мастерица занимается изготовлением изделий из стабилизированного мха и растений, она попросила помочь творческому сообществу с помещением. Глава региона просьбу поддержал. Глава Салехарда Алексей Титовский добавил, что такое пространство оборудуют на втором этаже рынка «Дары Ямала»: его предоставят не только предпринимателям, которые занимаются изготовлением сувениров и других товаров с этническим, национальным компонентом, но и творческому сообществу города.

«Обязательно поддержим ямальских мастеров. Ко Дню города планируем открыть пространство и предоставим там место», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Станислав Яр из Тазовского района просил оказать содействие в приобретении дополнительного мобильного медицинского оборудования в районную больницу для обследования жителей межселенных территорий и отдаленных населенных пунктов. Оборудование поможет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно начинать лечение. Дмитрий Артюхов просьбу поддержал. Первый заместитель главы Тазовского района Олег Шабалин уточнил, что предварительно достигнута договоренность с одной из нефтегазовых компаний, работающих в регионе, о закупке оборудования.

Мастер рыболовного участка предприятия «Тазагрорыбпром» Арсений Лапсуй поблагодарил главу региона за вовлеченность в решение вопросов рыбаков. Он попросил помочь приобрести для рыбаков предприятия пять рыболовецких бударок. Это позволит увеличить объемы вылова рыбы в новом сезоне. Олег Шабалин сообщил, что вопрос прорабатывали: найден производитель бударок в Ямальском районе. Лодки закупят в ближайшее время и передадут к летней путине.

Татьяна Дротик из Губкинского попросила поддержать идею организации исторической выставки. Семья Татьяны переехала в город из Краматорска в 2014 году, город стал для них вторым домом. Вместе с детьми она часто посещает музей освоения Севера, в котором проходят множество интересных мероприятий. В этом году город отметит 40-летний юбилей. Татьяна предложила поддержать организацию тематической выставки, посвященной истории города. Инициатива также получила поддержку, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.

Салехард, Елена Васильев

