Мэр Салехарда позвал горожан обсудить стелу трудовой доблести

17 апреля в 18:30 в Детской школе искусств в Салехарде состоится встреча администрации ямальской столицы с жителями. На повестке дня вопрос о стеле трудовой доблести, которую город должен установить.

Напомним, в 2025 году сквер «Город трудовой доблести» на улице Титова участвовал в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» вместе с четырьмя другими объектами. Проект стал победителем, набрав 4 978 голосов поддержки.

«В течение 2025 года мы встречались с ветеранами, старожилами, историками, краеведами и представителями общественности. Обсуждали размещение стелы, композиционное сопровождение, перемещение объектов с площади Победы и прорабатывали эскизы», – рассказал в прямом эфире глава города Алексей Титовский, сообщает канал мэрии Салехарда в Maх.

Встреча с жителями Салехарда по проекту стелы должна была состояться 27 марта, но ее отложили – поводом послужил как сообщает агенство Ура.ру, широкий общественный резонанс – стела должна была появиться на месте Вечного огня. Горожанам идея замены Огня и на стелу удачной не показалась.

В конце марта «Ямал Медиа» сообщил, что в мэрии было принято решение не переносить Вечный огонь.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube