Перечень товаров для школьников, доступных для покупки по электронному сертификату, дополнен кадетской формой

На Ямале пополнили список товаров для школьников, доступных для приобретения по электронному сертификату.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-служб администрации округа, теперь семьи могут

приобрести кадетскую форму. С такой просьбой жители региона обращались в социальных сетях к окружному департаменту социальной защиты населения. Улучшение меры поддержки анонсировала директор ведомства Оксана Медынская во время прямого эфира с ямальцами.

Напомним, что сертификат школьника на Ямале ежегодно выдается многодетным семьям и детям участников СВО. С его помощью можно приобрести одежду, в том числе верхнюю, а также канцтовары. За прошлый год помощь от региона получили порядка 29 тысяч детей.

«С 1 июня семьям, которые уже состоят на учете в органах соцзащиты и получают меры поддержки, сертификат будет назначен автоматически. Тем, кто обращается к нам впервые, необходимо подать заявление в срок до 30 сентября. Данные о зачислении первоклассников и десятиклассников поступают из школ немного позже. Поэтому сертификаты для них будут сформированы по мере поступления информации в органы соцзащиты», – сообщила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Во время прямого эфира директор ведомства также рассказала о действующих на Ямале льготах для многодетных семей. В регионе выстроена широкая система социальной поддержки семей, которая охватывает самые разные сферы жизни – от рождения ребенка до его обучения и семейного отдыха.

Среди самых значимых – региональный материнский капитал. За рождение второго ребенка он составляет 150 тысяч рублей. За рождение четвертого и последующих – 500 тысяч. В этом году во время ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил увеличить выплату при рождении третьего ребенка до одного миллиона рублей. Сейчас документ проходит согласование, мера распространится на семьи, где третий малыш появился после 1 января 2026 года. Всем, кто ранее уже успел использовать средства регионального материнского капитала, будет произведен перерасчет, доплата поступит в беззаявительном порядке.

Для многодетных семей также предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, возмещение расходов на отдых в санаториях, пансионатах или гостиницах и подключение газа в жилых домах или садовых товариществах в размере до 250 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube