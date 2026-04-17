российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 апреля 2026, 11:00 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Перечень товаров для школьников, доступных для покупки по электронному сертификату, дополнен кадетской формой

На Ямале пополнили список товаров для школьников, доступных для приобретения по электронному сертификату.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-служб администрации округа, теперь семьи могут

приобрести кадетскую форму. С такой просьбой жители региона обращались в социальных сетях к окружному департаменту социальной защиты населения. Улучшение меры поддержки анонсировала директор ведомства Оксана Медынская во время прямого эфира с ямальцами.

Напомним, что сертификат школьника на Ямале ежегодно выдается многодетным семьям и детям участников СВО. С его помощью можно приобрести одежду, в том числе верхнюю, а также канцтовары. За прошлый год помощь от региона получили порядка 29 тысяч детей.

«С 1 июня семьям, которые уже состоят на учете в органах соцзащиты и получают меры поддержки, сертификат будет назначен автоматически. Тем, кто обращается к нам впервые, необходимо подать заявление в срок до 30 сентября. Данные о зачислении первоклассников и десятиклассников поступают из школ немного позже. Поэтому сертификаты для них будут сформированы по мере поступления информации в органы соцзащиты», – сообщила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

Во время прямого эфира директор ведомства также рассказала о действующих на Ямале льготах для многодетных семей. В регионе выстроена широкая система социальной поддержки семей, которая охватывает самые разные сферы жизни – от рождения ребенка до его обучения и семейного отдыха.

Среди самых значимых – региональный материнский капитал. За рождение второго ребенка он составляет 150 тысяч рублей. За рождение четвертого и последующих – 500 тысяч. В этом году во время ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил увеличить выплату при рождении третьего ребенка до одного миллиона рублей. Сейчас документ проходит согласование, мера распространится на семьи, где третий малыш появился после 1 января 2026 года. Всем, кто ранее уже успел использовать средства регионального материнского капитала, будет произведен перерасчет, доплата поступит в беззаявительном порядке.

Для многодетных семей также предусмотрена компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, возмещение расходов на отдых в санаториях, пансионатах или гостиницах и подключение газа в жилых домах или садовых товариществах в размере до 250 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,