Участнику СВО не заплатили миллион за ранение из-за справки

Участнику СВО пришлось общаться в прокуратуру, чтобы получить положенные выплаты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, военнослужащему отказал региональный департамент социальной защиты населения, туда он обратился за единовременной выплатой в связи с ранением. Однако боец получил отказ, поскольку не представил справку об увечье.

Прокуратура, не согласившись с таким решением, обратилась с иском в суд.

Судом требования надзорного ведомства удовлетворены, за военнослужащим признано право на получение единовременной выплаты по ранению в размере 1 млн рублей.

Установлен контроль за фактическим исполнением судебного решения.

Салехард, Елена Васильева

