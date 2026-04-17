Пятница, 17 апреля 2026, 11:00 мск

Участнику СВО не заплатили миллион за ранение из-за справки

Участнику СВО пришлось общаться в прокуратуру, чтобы получить положенные выплаты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, военнослужащему отказал региональный департамент социальной защиты населения, туда он обратился за единовременной выплатой в связи с ранением. Однако боец получил отказ, поскольку не представил справку об увечье.
Прокуратура, не согласившись с таким решением, обратилась с иском в суд.
Судом требования надзорного ведомства удовлетворены, за военнослужащим признано право на получение единовременной выплаты по ранению в размере 1 млн рублей.
Установлен контроль за фактическим исполнением судебного решения.

Салехард, Елена Васильева

