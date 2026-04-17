Жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам почти 5 млн рублей.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО, жертва рассказала в полиции, что получила сообщение о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах». С ней связались мошенники и сообщили, что на «Госуслуги», якобы

загружена доверенность на гражданина недружественного государства, которому она полностью разрешает распоряжаться всеми банковскими счетами. Далее с жениной связался «сотрдуник ФСБ» и по обычной схеме убедил «легализовать все свои денежные средства через Центробанк РФ».

В итоге женщина обналичила все свои сбережения – 4 млн 850 тысяч рублей – и перевела на неизвестные счета. Что она стала жертвой преступников, женщина поняла только, когда мошенники потребовали заплатить еще и штраф в миллион.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Новый Уренгой, Елена Васильева

