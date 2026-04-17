Пятница, 17 апреля 2026, 11:00 мск

В Салехарде 9 мая пройдет Бессмертный полк

В Салехарде 9 мая пройдет Бессмертный полк. Об этом сообщил в прямом эфире мэр города Алексей Титовский. Шествие пройдет в оффлайн формате, по улицам города.

По словам Титовского, в этом году жителей Салехарда ждут и новые форматы – празднования. Речь идет об обновлённом «Автопоезде Победы» с тематическими площадками. Будет работать для всех желающих музей под открытым небом с экспозициями времён Великой Отечественной войны и интерактивными площадками – фронтовыми песнями, мастер-классами и возможностью написать письмо солдату.

Также к празднику подготовят новую серию открыток для акции «Полевая почта».

Салехард, Елена Васильева

