На Ямале начали выходить из спячки медведи

На Ямале начали просыпаться после зимней спячки медведи. Следы хизщников были на днях обнаружены в В Шурышкарском районе. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Мужи-Информ».

«В районе обнаружены первые следы бурого хищника – косолапые начали выходить из спячки. Специалисты предупреждают: встреча с проснувшимся зверем крайне нежелательна», – предупредили в посте.

Начальник Шурышкарского территориального отдела «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Сергей Молчанов просит быть бдительным и не ходить в лес в одиночку и громко разговаривать для обозначения своего местоположения. Помимо этого, стоит обращать внимание на лыжные тропы, так как там уже находили следы хищников.

На Ямале 12 апреля стартовал сезон охоты на медведя. Он продлится до 10 июня. При поимке добычи охотнику необходимо до разделки и транспортировки медведя заполнить раздел «Сведения о добыче медведя».

Салехард, Елена Васильева

