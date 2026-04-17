Участковый сфальсифицировал документы о правонарушении и отправил в суд

В Ноябрьске участковый уполномоченный направил в суд фальшивые документы.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по версии следствия в феврале 2025 года теперь уже бывший сотрудник полиции сфальсифицировал документы по делу об административном правонарушении. Потом фальшивки в качестве доказательств были направлены в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.
Ноябрьск, Елена Васильева
