Участковый сфальсифицировал документы о правонарушении и отправил в суд

В Ноябрьске участковый уполномоченный направил в суд фальшивые документы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по версии следствия в феврале 2025 года теперь уже бывший сотрудник полиции сфальсифицировал документы по делу об административном правонарушении. Потом фальшивки в качестве доказательств были направлены в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Ноябрьск, Елена Васильева

