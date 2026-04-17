В новом ямальском эндокринологическом центре прошли лечение более 2500 пациентов

Центр открылся в начале 2026 года на базе Салехардской окружной больницы. Помощь здесь получают жители Салехарда, Лабытнанги, Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов.

На базе центра открыты школа сахарного диабета, кабинеты офтальмолога и диабетической стопы, где доступны диагностика, профилактика и лечение диабетической нейропатии. Специалисты обучают купированию симптомов гипогликемии, технике инъекций, проведению самоконтроля и управлению диабетом.

Прием пациентов осуществляют эндокринологи и офтальмологи, прошедшие обучение в федеральных центрах страны. Они обучены структурированной программе школы сахарного диабета, работе в кабинете диабетической стопы, проведению оптической когерентной томографии.

С момента запуска эндокринологического центра порядка 150 пациентов прошли школу сахарного диабета, 147 ямальцев были направлены на когерентную томографию, 112 человек обследованы в кабинете диабетической стопы, более 30 пациентов с сахарным диабетом пролечены в дневном стационаре.

Медики межрайонного эндокринологического центра провели 13 телемедицинских консультаций с медучреждениями округа и ряд обучающих семинаров для терапевтов по диспансерному наблюдению пациентов с сахарным диабетом.

Ранее для проведения ряда обследований пациентов направляли за пределы округа. Среди них – диагностика наличия гормональных опухолей надпочечников и головного мозга, а также оценка состояния зрительной системы – от сетчатки до коры головного мозга. Теперь диагностику эндокринных заболеваний и микрососудистых осложнений можно пройти по месту жительства.

На Ямале проживают порядка 18,5 тысячи взрослых, страдающих сахарным диабетом 1-2 типов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

