Трое ямальцев стали абсолютными победителями олимпиады «Восточный вектор».

Константин Царев из Надыма, Илья Булатников из Нового Уренгоя и Александр Гавшин из поселка Ханымей вошли в шестерку сильнейших знатоков востоковедения. При поступлении в вузы-партнеры они получат 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. В случае успешного зачисления будущие студенты смогут претендовать на грант президента РФ, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

Еще шесть ямальских ребят стали призерами: Данил Сомов из Ноябрьска, Константин Лихонос из Губкинского, Софья Пономарева из Муравленко, Юлия Шахова, Жанна Ярикова и Ирина Сорокина из Салехарда. Для ребят, которые учатся в 9 и 10 классах, организуют экскурсионно-образовательную поездку в Китай по городам Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Гонконг.

В программе стажировки: занятия по китайскому языку, востоковедению, посещение музеев, исторических памятников и объектов культурного наследия.

В окружной столице за победу боролись 83 школьника округа, еще 73 финалиста из других регионов и стран участвовали в олимпиаде на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Всего в олимпиаде в этом году принимали участие 756 школьников, среди которых 423 ямальца.

Олимпиада включена в перечень Министерства просвещения РФ. Победители и призеры олимпиады вносятся в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Олимпиада «Восточный вектор» была впервые организована в марте 2024 года, в 2025 году получила международный статус. За три года проект объединил более двух тысяч участников из России и еще девяти стран. На образовательных стажировках в Китае побывали 73 ямальских школьника, показавших наилучшие результаты.

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с 2023 года в системе образования региона развивается восточное направление. Китайский язык изучается в 18 образовательных организациях в форме допобразования, внеурочной деятельности, второго иностранного языка. По заказу Ямала Институт Китая и современной Азии РАН разработал специальную программу.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube