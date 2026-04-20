Ямальчанка пыталась дать полицейскому взятку в 10 тысяч рублей

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 27 марта 2026 года в Ноябрьске подозреваемая, не желая быть привлеченной к административной ответственности за совершение правонарушения, предложила сотруднику полиции взятку в 10 тысяч рублей.

Денег полицейский не взял и сообщил подкупа в следственные органы.

По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Васильева

