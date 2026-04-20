Прокуратура аннулировала дипломы у 67 выпускников курсов по управлению беспилотниками

Прокуратура аннулировала 67 дипломов выпускников курсов по управлению БПЛА.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, новоуренгойским отделом надзорного ведомства была проведена проверка исполнения ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» законодательства при реализации региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в Ямало-Ненецком автономном округе».

Установлено, что в 2024 году институтом организовано и проведено курсовое мероприятие для работников образовательных организаций по программе «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой 30 кг и менее».

Однако данная программа была реализована не в полном объеме и ненадлежащим образом. Практические упражнения на специально оборудованных площадках не проводились, а по окончанию обучения 67 слушателям вместо удостоверений выданы дипломы, которыми квалификация выпускников определена неверно.

В этой связи транспортным прокурором в образовательное учреждение внесено представление, приняты меры для устранения нарушений.

После вмешательства транспортного прокурора дипломы аннулированы, организована их замена на установленные образцы.

К дисциплинарной ответственности привлечено ответственное лицо образовательного учреждения.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube