Прокуратура аннулировала дипломы у 67 выпускников курсов по управлению беспилотниками

Прокуратура аннулировала 67 дипломов выпускников курсов по управлению БПЛА.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, новоуренгойским отделом надзорного ведомства была проведена проверка исполнения ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» законодательства при реализации региональной программы «Развитие беспилотных авиационных систем в Ямало-Ненецком автономном округе».
Установлено, что в 2024 году институтом организовано и проведено курсовое мероприятие для работников образовательных организаций по программе «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой 30 кг и менее».
Однако данная программа была реализована не в полном объеме и ненадлежащим образом. Практические упражнения на специально оборудованных площадках не проводились, а по окончанию обучения 67 слушателям вместо удостоверений выданы дипломы, которыми квалификация выпускников определена неверно.
В этой связи транспортным прокурором в образовательное учреждение внесено представление, приняты меры для устранения нарушений.
После вмешательства транспортного прокурора дипломы аннулированы, организована их замена на установленные образцы.
К дисциплинарной ответственности привлечено ответственное лицо образовательного учреждения.
Новый Уренгой, Елена Васильева
