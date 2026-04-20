Участнику СВО через прокуратуру удалось получить миллион

Прокуратура Салехарда провела проверку по обращению участника СВО о нарушении его прав.
Установлено, что органами социальной защиты населения города необоснованно отказано участнику специальной военной операции в предоставлении единовременной выплаты по ранению.
Прокурор внес представление в департамент по труду и социальной защите населения администрации города Салехарда об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования боец получил полагающуюся выплату в размере 1 млн рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
