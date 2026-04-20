«Ямалкоммунэнерго» сделает пересчет за воду, отключенную в нескольких домах

Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

Установлено, что в январе текущего года вследствие замерзания трубопровода холодного водоснабжения на участке магистральной сети водоснабжения в поселке Тазовский, многоквартирным жилым домам № 1, 2, 3 по ул. Подшибякина была приостановлена подача холодного водоснабжения на период проведения восстановительных работ, который составил трое суток.

Кроме того, потребителям не осуществлен перерасчет размера платы за предоставление холодного водоснабжения за указанный период.

По представлению прокуратуры района нарушения закона устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, потребителям осуществлен перерасчет на общую сумму более 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Тазовский, Елена Васильева

