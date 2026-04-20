Следователи выясняют, почему после капремонта промерзает многоквартирник в Новом Уренгое

На Яммале следователи выясняют, почему после капитального ремонта промерзает дом в Новом Уренгое.

По версии следствия, в 2023 году был проведен капитальный ремонт одного из многоквартирных домов в микрорайоне Юбилейный. После него были выявлены нарушения технологии устройства теплоизоляции, предусмотренной проектной документацией. В результате чего в квартирах образовался конденсат и наледь, а в весенний период это привело к затоплению жилья.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав жителей многоквартирного дома в городе Новый Уренгой, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям административных органов.

Ход и результаты следствия поставлены на контроль в аппарате следственного управления.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube