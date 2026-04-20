Ледоход на Оби пройдет в обычные сроки

Ледоход на Оби в районе Салехарда начнется в обычные для этого явления сроки. Об этом на пресс-конференции в «Север-Пресс» сообщил начальник Ямало-Ненецкого ЦГМС Артем Кошкин.

«Ледоход на Оби в районе Салехарда прогнозируется 22 мая. Это традиционная ежегодная дата», – сообщил метеоролог.

Отойти от привычного графика ледоход может в районе Мужей. Там есть вероятность вскрытия Оби на два дня раньше, чем обычно – 15 мая вместо 17-го. В районе Аксарки ледоход на Оби начнется 23 числа.

Толщина льда на Оби в районе Салехарда на 20 апреля составляет 109 сантиметров. Этот показатель немного превышает среднемноголетние значения.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube