Ледоход на Оби пройдет в обычные сроки

Ледоход на Оби в районе Салехарда начнется в обычные для этого явления сроки. Об этом на пресс-конференции в «Север-Пресс» сообщил начальник Ямало-Ненецкого ЦГМС Артем Кошкин.
«Ледоход на Оби в районе Салехарда прогнозируется 22 мая. Это традиционная ежегодная дата», – сообщил метеоролог.
Отойти от привычного графика ледоход может в районе Мужей. Там есть вероятность вскрытия Оби на два дня раньше, чем обычно – 15 мая вместо 17-го. В районе Аксарки ледоход на Оби начнется 23 числа.
Толщина льда на Оби в районе Салехарда на 20 апреля составляет 109 сантиметров. Этот показатель немного превышает среднемноголетние значения.
Салехард, Елена Васильева
