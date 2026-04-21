В районе Лабытнанги пробурят пять термических скважин – чтобы смотреть за вечной мерзлотой

Пять термометрических скважин для изучения мерзлоты пробурят в районе Лабытнанги в этом году. С их помощью ученые будут отслеживать температурные изменения грунтов в естественной среде. Одновременно в Салехарде и Лабытнанги несколько объектов капитального строительства оснастят термометрическим оборудованием – это расширит автоматизированную систему наблюдения за температурой грунтов под зданиями. Одним из таких объектов станет детский сад «Ромашка» в Лабытнанги, остальные объекты будут определены позже, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Новые данные включат в интерактивную карту мерзлоты, которую ученые запустили в начале года. На ней представлены точные данные о глубине и распространении мерзлых грунтов. База данных включает информацию по Салехарду, Новому Уренгою, Лабытнанги, поселку Харп и селу Горнокнязевск. Сервис предназначен для работы ученых, проектировщиков и строителей. Он помогает разрабатывать и внедрять передовые механизмы возведения объектов в арктических условиях. Также на основе данных о мерзлоте будет планироваться развитие инфраструктуры опорных городов региона.

Отметим, что сегодня система мониторинга вечной мерзлоты на Ямале объединяет 70 фоновых и более 400 геотехнических скважин. Фоновые – пробурены в природных условиях, не подверженных антропогенному воздействию, геотехнические скважины установлены в основаниях зданий.

Продолжат учетные и мониторинг водных объектов. Для этой работы в 2026 году Научный центр планирует впервые использовать технологию зондирования Земли при помощи космоснимков. Мониторинг береговых линий будут также проводить с использованием беспилотных систем. Результаты помогут получить полные данные о химическом состоянии водных объектов, экологическом состоянии водоохранных зон. В прошлом году специалисты из Научного центра изучения Арктики провели мониторинг на 30 водных объектах, расположенных на 35 ключевых участках крупных городов.

Ученые продолжат также изучение влияния изменяющегося состояния арктического грунта на качество дорожной инфраструктуры. В Новом Уренгое готовится к запуску комплексная дорожно-строительная лаборатория. Основными направлениями исследований лаборатории станут оценка качества автомобильных дорог, их диагностика и паспортизация, контроль качества производимых работ, испытания дорожно-строительных материалов, асфальтобетонов и асфальтобетонных смесей, битумов, минеральных заполнителей, таких как песок, щебень, минеральный порошок.

В 2023 году Ямал стал первым регионом России, вошедшим в систему Государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Важность этой работы, не имеющей мировых аналогов по плотности покрытия, неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин. В 2024 году губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вошел в координационный комитет по проведению Десятилетия науки и технологий в РФ.

Салехард, Елена Васильева

