Житель Санкт-Петербурга вез «бабушке» на Ямал 3 кг наркотиков

Житель Санкт-Петербурга вез «бабушке» на Ямал три кг наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Тюменской области, мужчину на арендованной машине задержал патруль на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

Сначала мужчина пояснил, что едет в Ноябрьск к матери, потом – что туда же, но к бабушке. При этом в ходе опроса водитель заметно нервничал.

Полиция установила, что житель Санкт-Петербурга 1976 года рождения уже был ранее судим. При досмотре в спортивной сумке на переднем сиденье машины было найдено три свертка с запрещенным веществом. порошком.

Позже мужчина признался, что забрал партию из тайника в Ленинградской области и должен был перепрятать в лесном массиве у Ноябрьска. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Фигуранта задержали.

Салехард, Елена Васильева

