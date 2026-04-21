Ямалец похитил с телефона пенсионерки 29 тысяч рублей

Прокуратура Шурышкарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ноябре 2025 года украл телефон у пенсионерки. После этого через мобильное банковское приложение, установленное в похищенном телефоне, он похитил с ее банковского счета 29 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании похищенных денежных средств в пользу потерпевшей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube